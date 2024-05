Notfallmedizin: Warum es in Österreich keinen „Emergency Room“ gibt

Notfallmediziner Harald Herkner vor dem AKH in Wien. Er gehört zu jenen Ärzten, die eine Spezialausbildung für innerklinische Notfallmedizin fordern.

Bis heute gibt es in Österreich keine eigene Ausbildung für innerklinische Notfallmedizin – anders als in den meisten anderen europäischen Ländern. Dabei nimmt die Bedeutung dieses Fachs zu – auch durch den Klimawandel.

Ein Auszug aus einem Beschwerdebrief an das AKH Wien. „Meine 91-jährige Mutter ist gestern Vormittag gegen 10 Uhr gestürzt und wurde in die Unfallabteilung des AKH gebracht“, heißt es darin. „Um 19.30 Uhr, nach wie vor ohne einen Bissen Brot, saß sie immer noch dort. Wie ist es möglich, eine schwache, verletzte, sichtlich eingeschüchterte Frau einen Tag lang ohne Versorgung einfach im Gang sitzen zu lassen? Das ist schlichtweg unmenschlich und unerhört. Was ist das für ein System?“