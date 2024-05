Die zuletzt dokumentierten langen Wartezeiten auf Termine in Praxen sind ein deutliches Zeichen für den Verfall des Gesundheitssystems. Ohne Maßnahmen wird die medizinische Versorgung im unteren europäischen Mittelfeld ankommen.

Was Patienten in Österreich im Allgemeinen und in Wien im Speziellen seit Langem aus persönlicher Erfahrung wissen, ist jetzt schwarz auf weiß nachzulesen. Die Wartezeiten auf Termine bei niedergelassenen Kassenärzten in Wien sind in den vergangenen zwölf Jahren deutlich länger geworden, wie aus einer aktuellen Erhebung von Meinungsforscher Peter Hajek hervorgeht.