James Baldwins „I Am Not Your Negro“ packend verfilmt

Die Erinnerungen des amerikanischn Schriftstellers James Baldwin sind nun filmisch vollendet.

Es ist die Vollendung eines Werks, das seinerzeit nicht zu Ende erzählt werden sollte: Der amerikanische Schriftsteller James Baldwin begann 1979, seine Erinnerungen an das Leben und die Ermordung seiner drei Freunde, der Bürgerrechtsaktivisten Medgar Evers, Malcolm X und Martin Luther King, niederzuschreiben. Als er 1987 starb, hinterließ er ein Manuskript von lediglich 30 Seiten. Der Regisseur Raoul Peck („Der junge Karl Marx“) brachte das Werk nun filmisch zu Ende. Das Ergebnis ist eine packende Collage über den Rassismus des weißen Amerika von 1890 bis heute, mit der Stimme von Samuel L. Jackson. „I Am Not Your Negro“ ist bei den großen Streamingplattformen ausleihbar (ab ca 4 Euro).