Berlin ist gut unterwegs

Wirtschaftlich wächst die Stadt stärker als alle anderen.

Berlin. In Berlin ist die Wirtschaft im ersten Halbjahr stärker gewachsen als in allen anderen deutschen Bundesländern. Das Bruttoinlandsprodukt der Hauptstadt stieg in den ersten sechs Monaten um 1,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der Statistikämter hervorgeht. Das ist fast fünfmal so viel wie der gesamtdeutsche Durchschnitt von 0,4 Prozent.

„Die positive Entwicklung in Berlin wurde vor allem von den Dienstleistungsbereichen getragen“, erklärten die Statistiker. „Insbesondere die Bereiche Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie das Gastgewerbe verzeichneten überdurchschnittliche Wachstumsraten.“ Auch der Bau brummte. (APA)