700 Lehrlinge starten: Noch gibt es freie Lehrstellen

Bei der Rewe Group sollen in diesen Wochen 700 Lehrlinge starten. Noch gibt es freie Plätze.

Rund 700 junge Menschen starten in diesen Wochen ihre Karriere bei Rewe Österreich: Billa, Merkur, Penny, Bipa, AGM und Adeg sowie die Zentralbereiche der Rewe Group bilden insgesamt 1800 Lehrlinge in 23 Lehrberufen aus. Damit hat sich die Anzahl der Lehrlinge in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Den Großteil der Lehrstellen hat Billa, doch Penny und Bipa haben ihre Zahl deutlich erhöht, Bipa sogar mehr als verdreifacht. Rewe International-Vorstand Marcel Haraszti will noch mehr: „Am besten doppelt so viele", sagt er.

Die Bandbreite der Berufe reicht von Einzelhandelskaufmann mit den Schwerpunkten Lebensmittelhandel, Parfümerie oder Digitaler Verkauf über Großhandelskaufmann bis hin zu Einkäufer und Berufskraftfahrer. Auch die Ausbildungen zum Betriebslogistikkaufmann, Bürokaufmann oder Drogist werden angeboten.

Die größte Vielfalt an Lehrberufen hat Merkur, dort gibt es auch den Beruf des Konditors und die Doppellehre „Einzelhandel und Bürokaufmann".

„Zuckerl“ bei der Ausbildung

Zu den Highlights gehören Projektwochen wie „Lehrlinge führen Filiale“, bei der Billa-Lehrlinge eine ganze Woche lang eine Filiale übernehmen und selbst verantworten. Oder die Lehrlingsolympiade bei Merkur im letzten Lehrjahr, bei der die Lehrlinge gegeneinander antreten. Konzernübergreifend ist die „Skills Factory“ im salzburgischen Saalfelden ein beliebter Fixpunkt. Oder das Persönlichkeitsseminar, bei dem heuer 430 Lehrlinge ihre Potenziale und damit sich selbst noch besser kennenlernten.

Einstieg jederzeit möglich

Zwar starten die meisten Lehrlinge ihre Berufskarriere im August und September, trotzdem kann die Lehrzeit das ganze Jahr über begonnen werden. Die Lehre ist auch in Kombination mit der Berufsreifeprüfung möglich, Maturanten können auch direkt ins Berufsleben einsteigen.