Dries van Noten kooperiert mit Christian Lacroix

Die Früchte der geheimen Zusammenarbeit zwischen zwei Modegrößen wurde auf dem Pariser Catwalk enthüllt.

Eine überraschende Kooperation wurde im Zuge der Pariser Modewoche auf dem Laufsteg von Dries Van Noten präsentiert. Van Noten arbeitete nämlich mit Designer Christian Lacroix zusammen, der nach 20 Jahren sein Catwalk-Comeback feierte.

Dries Van Noten, 61, der sein Label 1986 gründete und seitdem zu einem Fixstern der Modeszene gehört, arbeitete für seine aktuellste Kollektion mit Christian Lacroix zusammen. Der 68-jährige Lacroix wiederum gründete sein Label 1987 und war damit Jahrzehnte lang erfolgreich, ehe er 2009 seine letzte Modenschau abhielt.

Den ersten Hinweis aus Lacroix bekamen die Gäste bereits auf den Plätzen vor der Show. Dort lag nämlich eine Rose. Früher, als Lacroix noch seine Modenschauen abhielt, warf das Publikum am Ende der Show Rosen auf den Catwalk.

„Ich fühlte mich zu den 80ern und 90ern hingezogen, zur Couture, Schönheit, Kühnheit, Freude. Mir wurde schnell klar, dass alle Wege zur Arbeit und Welt von Christian Lacroix führen. Also dachte ich, warum rufe ich ihn nicht einfach an und frage ihn, ob er der Herausforderung gewachsen ist und Spaß daran hat, mit mir an einer Kollektion zu arbeiten. Ich war so glücklich, als er sofort Ja sagte", erklärte Van Noten, wie „The Guardian" schreibt.

Die beiden Designer haben fünf Monate lang an der gemeinsamen Kollektion gearbeitet. Beide zeigten sich zum Abschluss gemeinsam auf dem Laufsteg. Lacroix ist noch immer als Designer aktiv, er entwirft vor allem Mode für die Oper und das Ballett.

