Die letzte TV-Konfrontation ähnelte einem Bewerbungsgespräch für das Parlament. Nun steht fest: Die ÖVP war Meinl-Reisingers größter Fehler, Pilz ist nicht bescheiden – und Kurz würde auch alleine regieren.

Der Marathon an TV-Konfrontationen, der in den vergangenen Wahlkampfwochen stattgefunden hat, ist am Donnerstagabend in die Zielgerade gegangen. Im ORF-Hauptabendprogramm sind drei Tage vor der Nationalratswahl noch einmal alle sechs Spitzenkandidaten zur Elefantenrunde zusammengetroffen. Es ist die sechste in diesem Wahlkampf gewesen, und mit ihr wurde ein unkonventioneller Schlusspunkt gesetzt.