Jordan und die Symphoniker in der ersten Liga

Brahms im Musikverein wird zur Wiener Visitenkarte – sie zeigt, was Jordan in fünf Jahren geleistet hat.

Die Welt ist doch nicht so anhaltend grau in grau, wie es das c-moll in der 1. Brahms-Symphonie in seiner Grundstimmung vermuten ließe. Der zweite Satz, dieses schwelgerische, fast intime E-Dur-Andante, verspricht und gewährt auch Sonnenstrahlen – besonders wenn junge Damen das erste und das letzte Wort (im symphonischen Ablauf) haben. Zuerst verführt Solooboistin Ines Galler-Guggenberger zum Träumen, ehe Sophie Heinrich überzeugend das Schlusswort formuliert – seit Kurzem ist erstmals eine Frau bei den Symphonikern am Konzertmeisterpult. Helmut Zilk sel., der einst als Symphoniker-Präsident die Diskriminierung von Musikerinnen mit sanfter Gewalt abschaffte, hätte vermutlich Wohlwollendes dazu in seinen Bart gebrummt.