Wählen ist mehr Gewohnheit als ein rationaler Akt. Ob man wählt oder nicht, hängt vor allem vom sozialen Umfeld ab: Partner, Eltern, aber auch die Nachbarn spielen eine Rolle. Denn auch der Wohnort beeinflusst die Wahlbeteiligung.

Klimademos, Brandreden und Debatten über die CO 2 -Steuer: In den vergangenen Wochen und Monaten waren die Medien voll mit Bildern von engagierten Teenagern. Man konnte den Eindruck gewinnen: So politisch wie jetzt waren junge Menschen schon lange nicht.