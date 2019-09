(c) REUTERS (FRANCOIS LENOIR)

Archivbild: Bieerlein bei einem EU-Gipfel in Brüssel

Wann tagt der neue Nationalrat, was gilt im Fall einer Wahlanfechtung, und wie wird die neue Regierung gebildet? Was in nächster Zeit geschieht.

Wien. Die Wahl ist geschlagen, aber auch jetzt bleibt es spannend. Wie geht es nun mit der Stimmenauszählung, der Regierung und dem Nationalrat weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten.