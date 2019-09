Zur Elite gehört, wer sich selbst infrage stellt

Wie lassen sich die Werte der wenigen mit jenen der vielen in Einklang bringen? Von Faustregeln der alten Griechen bis zu 100 Prozent Erbschaftssteuer: So politisch war das Treffen der Ideenakrobaten schon lang nicht mehr.

Hallo Elite“: Welch passender Gruß am ersten Morgen! Denn es waren ja nicht irgendwelche Leute, die zum 23. Philosophicum in Lech zusammentrafen. Abgehoben von den Niederungen des Daseins, auf 1450 Meter Seehöhe, stellten sie sich auch selbst infrage, bissig oder bange: Warum werden die da oben von denen da unten so gehasst? Bei Alexander Grau fühlten sich fast alle angesprochen: Er nahm die „liberalen Eliten“ aufs Korn, jene 30 Prozent in den westlichen Gesellschaften, die ihren weltoffenen, urbanen, von der Herkunft entwurzelten Lebensstil als „normativen Goldstandard“ festlegen. Das nerve den Rest. Gegen die Deutungshoheit dieser „ersten Kulturrevolution von oben“ wende sich heute die Elitenkritik, nicht mehr gegen ökonomische Ausbeutung wie früher.