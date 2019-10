Bayer: Milliarden für Agrarforschung

Bayer reagiert auf Bevölkerungswachstum.

Leverkusen. Bayer, nach dem Monsanto-Kauf weiterhin in der Schusslinie, will Milliardensummen in die Forschung und Entwicklung seiner Agrarsparte investieren. Über zehn Jahre sollen es mehr als 25 Mrd. Euro sein, kündigte der Leiter der Sparte, Konzernvorstand Liam Condon, am Dienstag an. Der Konzern reagiere damit auf das rasante Wachstum der Weltbevölkerung und den Klimawandel. „Die Landwirtschaft muss eine wachsende Weltbevölkerung ernähren, ohne dass dies zulasten des Planeten geht.“ Im Vorjahr habe Bayer Crop Science rund 2,3 Mrd. Euro in F&E investiert. (Reuters)