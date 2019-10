Promis, Quereinsteiger und viele alte Bekannte im neuen Nationalrat

Wer es geschafft hat und wer nicht. Und welche Partei die diesmal erstmals geforderte Frauenquote erfüllt.

Die Zusammensetzung des Nationalrats steht im Prinzip fest, auch wenn noch nichts wirklich fix ist. Zwar ist schon weitgehend bekannt, welche Partei wie viele Mandate bekommt, lediglich die Auszählung der letzten Wahlkarten am Donnerstag könnte noch minimale Verschiebungen bringen. Doch möglicherweise nimmt nicht jeder sein Mandat an, was in der Vergangenheit vor allem bei der FPÖ öfter der Fall war.