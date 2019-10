Europas schwaches Wachstum hat mit Donald Trump nichts zu tun

Brüssel beklagt die neuen Strafzölle aus den USA. Doch die Fixierung auf den Buhmann Trump bringt die EU nicht weiter. Ihre Probleme sind hausgemacht.

Jetzt hat er es schon wieder getan. Donald Trump hebt künftig – nach dem Sanktus der Welthandelsorganisation – einen Strafzoll von 25 Prozent unter anderem auf Käse, Whisky und Flugzeuge aus Europa ein. Die EU warnt die Amerikaner lautstark vor diesem erneuten Rückfall in den Protektionismus. Der französische Finanzminister, Bruno Le Maire, stellte umgehend Sanktionen in Aussicht. Ökonomen justieren ihre Wachstumsprognosen nach unten. Immerhin geht hier Europas größter Handelspartner auf Konfrontationskurs.

Doch die Gefahr ist groß, dass Europa den Falschen anbellt. Ja, die handelspolitischen Querschläger des amerikanischen Präsidenten irritieren. Aber sie sind nicht schuld daran, dass die europäische Wirtschaft nicht mehr von der Stelle kommt. In den ersten fünf Monaten des Jahres exportierten die EU-Staaten um 62,1 Milliarden Euro mehr Waren in die USA als sie importierten. Ihr Überschuss in der Handelsbilanz stieg gegenüber 2017 – obwohl Trump bereits Strafzölle eingezogen hatte. Die enge Zusammenarbeit der beiden weltgrößten Wirtschaftsräume wurde also durch die Interventionen aus Washington nicht zerstört. Die Unternehmen haben sich bereits auf die neue Welt des Welthandels eingestellt, wie eine Studie des McKinsey Global Institute zeigt: Sie holen ihre Produktionen verstärkt nach Europa und suchen neue, stabile Abnehmer.

Dennoch leidet die europäische Wirtschaft unter einer hartnäckigen Wachstumsschwäche: Niedrige Zinsen, niedrige Inflation und niedrige Wachstumsraten sind zur neuen Normalität geworden. Volkswirte sagen dem Kontinent eine lange Phase der Stagnation voraus. Die wichtigsten Gründe dafür liegen allerdings nicht in den USA, sondern in Europa.

Das Gezerre um den Ausstieg Großbritanniens aus der EU lähmt die Unternehmen seit Jahren. Der alte Antreiber Deutschland ist derzeit ein ökonomischer Totalausfall. Und mit Italien wankt das drittgrößte Euromitglied bedrohlich. All diese Probleme haben einen politischen Ursprung. Sowohl Deutschland als auch Italien haben sich lang vor strukturellen Reformen gedrückt. Die Währungsunion ist auch nach zwanzig Jahren Euro noch so fragil gebaut, dass einzelne Länder die gemeinsame Währung in Gefahr bringen können. Und das Brexit-Spektakel ist eine Demonstration für die praktische Handlungsschwäche der theoretischen Einheit der EU.



Die zweite große Wachstumsbremse ist die Demografie. Europa altert – und es altert rasch. Schon im Jahr 2030 werden die Unternehmen in den meisten EU-Ländern nicht mehr genug Arbeitskräfte finden, um weiterzuwachsen, heißt es in einer Studie des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche. In Österreich ist es übrigens ein Jahr vorher so weit. Dazu kommt, dass die vielen Pensionisten in Europa ihr Geld lieber sparen, statt es auszugeben, was die Wirtschaft erneut hemmt. Auch hier gibt es Lösungsansätze: Mehr Unterstützung für Familien, um die Geburtenrate zu heben. Später in die Pension. Und eine nüchterne Zuwanderungspolitik, die es erlaubt, gezielt Menschen nach Europa zu holen, die hier auch eine Beschäftigung finden.

Nicht nur Europas Risken, auch seine Chancen finden sich nicht länger im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Zwar stemmen die USA und die EU heute gemeinsam noch ein Drittel des Welthandels. Aber in Zukunft werden 90 Prozent aller global gehandelten Produkte nicht aus Europa stammen, schätzt die EU-Kommission. Schon in elf Jahren werden Schwellenländer für 60 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung sorgen. Es ist also inhaltlich schon richtig, sich an den unsäglichen Strafzöllen Donald Trumps abzuarbeiten. Relevanter aber ist es, die Weichen in der eigenen Handelspolitik neu zu stellen. Hier ist die EU auf einem guten Weg: In den vergangenen Jahren hat Brüssel ein regelrechtes Feuerwerk an neuen Freihandelsverträgen mit Kanada, Mexiko, Japan und zuletzt mit Südamerika gezündet. Jetzt müssten die EU-Staaten nur noch aufhören, jedes Abkommen reflexartig in ihren Parlamenten zu blockieren. Und Europa stünde sich endlich nicht mehr selbst im Weg.

