Anleger jammern auf hohem Niveau

Nach zwei sensationell guten Quartalen ging es im dritten Vierteljahr an den Börsen seitwärts. Apple meldete sich eindrucksvoll zurück.

Wien. Glaubt man den Stimmungsindikatoren, ist die Partylaune an den Börsen verflogen. Tatsächlich aber war das dritte Quartal gar nicht so schlecht. Der US-Aktienindex S&P 500 hat im Juli ein Allzeithoch erreicht und notiert derzeit nur knapp darunter. Für ATX-Anleger war das dritte Quartal zwar eher unerfreulich. Das starke Plus, das seit Jahresbeginn angehäuft worden ist, ist aber noch längst nicht aufgezehrt.