Wie in Wien die letzte Schallmauer der Leichtathletik fallen soll

Der Kenianer Eliud Kipchoge will in Wien als erster Mensch einen Marathon unter zwei Stunden laufen. Er benötigt dafür 2:51-Minuten pro Kilometer, 14 Grad und 40 Tempomacher. „Die Presse“ kennt alle Details.

Wien. Die Leichtathletik-WM in Doha ist Geschichte. Aus österreichischer Sicht bleibt sie unvergessen, denn Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Siebenkämpferin Verena Preiner gewannen Bronze. Direkt daran anschließend soll jetzt in Wien Sportgeschichte geschrieben werden. Der Kenianer Eliud Kipchoge, 34, will am Samstag als erster Mensch einen Marathon unter zwei Stunden laufen.