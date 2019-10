Deutsch: „Wünschte mir größere jüdische Gemeinde“

IKG-Präsident Oskar Deutsch wünscht sich weniger Hürden für den Zuzug von Juden. Für ihre Sicherheit sei jedenfalls gesorgt.

Wien. Rund 15.000 Juden leben in Österreich – die allermeisten in Wien. Eine Zahl, die sich seit Jahren kaum ändert, beklagt Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) mit knapp 8000 Mitgliedern. „Natürlich wünschte ich mir, dass die jüdische Gemeinde in Wien wächst, aber die Hürden der Rot-Weiß-Rot-Karte sind einfach zu hoch“, sagt Deutsch am Freitag im Gespräch mit der „Presse“.