Die Energiewende wird in Deutschland zum finanziellen Desaster.

In Deutschland, dem Land der Energiewende, steigt gerade wieder einmal der Ökostromzuschlag, dort EEG-Umlage genannt: 6,756 Cent pro Kilowattstunde plus Mehrwertsteuer muss den dortigen Haushalts-Stromkunden im nächsten Jahr der Ausbau von Wind- und Sonnenstrom wert sein. Also mehr als der Strompreis selbst.