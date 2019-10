Die grüne Welle erfasst nun auch die Eidgenossen

Parlamentswahl in der Schweiz

Laut Hochrechnung legten die Grünen bei der Parlamentswahl stärker zu als erwartet, trotz Verlusten bleibt die rechtskonservative SVP stärkste Partei.

Bern. Auch die Schweiz erlebt jetzt ihren politischen „Greta“-Moment: Bei der Parlamentswahl am Sonntag gelang den beiden grünen Parteien laut Hochrechnung ein historischer Durchbruch. So wurde die Grüne Partei zum ersten Mal viertstärkste Kraft, auch die kleineren, bürgerlichen Grünliberalen legten zu. Die Grünen könnten nun den Anspruch auf Regierungsbeteiligung stellen – und somit die seit Jahrzehnte währende Regierungszusammensetzung ordentlich durcheinanderwirbeln. Daran wird auch nichts ändern, dass die konservative Volkspartei (SVP) stärkste Kraft bleibt.

Laut einer Hochrechnung des Schweizer Fernsehens erreichte die SVP 26,3 Prozent, 3,1 Prozent weniger als bei der letzten Wahl 2015. Die Grünen rückten mit 12,7 Prozent (plus 5,6 Punkte) sogar auf den vierten Platz vor. Sie überholten die mitregierende Christlichdemokratische Volkspartei (CVP), die auf zwölf Prozent (plus 0,4 Prozent) kam. Erstmals wurde damit eine der vier Regierungsparteien von der Opposition überholt. Auch die Grünliberale Partei (GLP) punktet und kommt auf 7,6 Prozent (plus 2,9 ).

Neben der Volkspartei verzeichneten aber auch zwei andere Regierungsparteien Einbußen. Die Sozialdemokraten verloren um 2,4 Punkte und kamen auf 16,5 Prozent, die liberalen Freiheitlichen (FDP) um 1,2 Punkte, sie kamen auf 15,2 Prozent.

„Historischer“ Umbruch bei Wahl im Bundesrat?

Der „historische“ Umbruch könnte aber im Dezember erfolgen, dann wird der Nationalrat den Bundesrat (die Regierung) wählen. Die sieben Bundesräte („Minister“) werden seit 60 Jahren von SVP, CVP, Sozialdemokraten und FDP gestellt. Doch zusammen kommen Grüne und GLP nun auf 20 Prozent und bilden das zweitgrößte Lager im Nationalrat hinter der SVP. Ziehen die Ökoparteien an einem Strang, wird man sie bei der Regierungsbildung nur schwer übergehen können. Konkret dürfte der zweite FDP-Bundesratssitz wackeln, jener des amtierenden Außenministers.

Grünen-Chefin Regula Rytz wollte sich am Sonntag nicht zu einem Anspruch auf einen Bundesratssitz äußern, auch GLP-Chef Jürg Grossen ließ die Frage offen. Ab Montag würden dazu Gespräche geführt.

Die Grünen profitierten freilich von der „Klimawelle“, die in den letzten Wochen und Monaten auch die Schweiz erfasst hatte – nicht zuletzt wegen des Engagements der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg. Bis auf die SVP leistete es sich denn auch keine Partei, die Klimadebatte auszusparen. Die Grünen punkteten vor allem bei jungen Wählern, die mit den „Fridays for Future“-Protesten sympathisieren. Aber auch Wechselwähler stimmten diesmal für Grün.

Die SVP blieb nur dank ihrer Stammwähler stärkste Partei. Allerdings mobilisierten die Konservativen diesmal nicht mit dem Thema Sicherheit und Migration. Verluste verzeichneten auch die Sozialdemokraten. In der Wirtschaftsmetropole Zürich etwa, wo Rot-Grün seit jeher etabliert ist, verloren die Sozialdemokraten Stimmen an die bürgerlichen Grünliberalen. Die FDP wurden wegen interner Streitereien abgestraft.

Entgegen aller Prognosen gewannen hingegen die Christdemokraten leicht dazu. Sie erhielten Stimmen aus der bürgerlichen Mitte, die einen Linksrutsch auf Regierungsebene befürchtet hatte.

Erfolg des Frauenstreiks

Auffallend war das landesweit gute Abschneiden von Frauen, sodass der Politikwissenschafter Lukas Golder im Schweizer Fernsehen sogar von einer „Frauenwahl“ sprach. In Obwalden und Zug wurde sogar Geschichte geschrieben: Die beiden Alpenkantone werden erstmals seit der Einführung des Frauenstimmrechts in den 1970er Jahren von einer Frau im Nationalrat vertreten sein. Der Kanton Uri wählte zum ersten Mal eine Frau in den Ständerat. Beobachter verwiesen auf die Bewusstseinsbildung durch den Frauenstreik, bei dem im Juni Hunderttausende Schweizerinnen für mehr Gleichberechtigung auf die Straße gegangen waren.