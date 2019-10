Bitcoin wird 600.000 Blöcke alt

(c) REUTERS (Mark Blinch)

Die älteste Kryptowährung der Welt schürfte den 18-millionsten Bitcoin. Damit sind mehr als 85 Prozent aller jemals verfügbaren Bitcoins im Umlauf. Bei 21 Millionen Bitcoin ist Schluss.

Wien. Bitcoin feiert heuer gleich zwei Jubiläen. Im Jänner wurde Bicoin zehn Jahre alt. Aber eigentlich wird die Bitcoin-Zeit nicht kalendarisch gemessen, sondern in Blöcken. In der Nacht von Freitag auf Samstag war es so weit: Mit Block 600.000 wurde der 18-millionste Bitcoin erzeugt. Damit sind mehr als 85 Prozent aller jemals verfügbaren Bitcoins im Umlauf.