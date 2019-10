Van Morrisons wundervolle Welt: „Three Chords & The Truth“

„Fame Will Eat The Soul“: Auch diesmal klagt Van Morrison über Arbeitsleid.

Selten hat der alte irische Grantler so direkt die Lebenslust besungen wie in „Up On Broadway“. Auch sonst ist sein 41. Album „Three Chords & The Truth“ sehr gelungen.

Bereits mit der Einstiegsnummer „March Winds in February“ erobert Van Morrison die Herzen. Er tut es mit seiner gutturalen Stimme, deren Qualitäten sich mit den Jahren noch zu steigern scheinen. Im Vergleich zu Altersgenossen wie Dylan, Young, Springsteen ist dieses vitale Organ punkto Tiefe und Flexibilität unerreicht. Andere Körperteile des 74-jährigen Morrison mögen vielleicht schwächeln, seine Stimme tut es nicht.