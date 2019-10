Stellwerkstörung bei Wiener U4: Betrieb weiter eingestellt

Die Dauer der Störung ist nicht absehbar. Man sei gemeinsam mit der Herstellerfiram noch auf fehlersuche, verlauteten die Wiener Linien.

Die Dauer der Stellwerkstörung der U-Bahn-Linie U4, wegen der seit Freitagfrüh zwischen Karlsplatz und Schottenring der Betrieb in beide Richtungen eingestellt worden ist, war laut Wiener Linien auch am Nachmittag nicht absehbar. Das sagte eine Sprecherin auf APA-Nachfrage. "Wir sind gemeinsam mit der Herstellerfirma noch auf Fehlersuche."

An eine derart lange Störung des Betriebs habe sich heute auch bei den Wiener Linien niemand erinnern können, fügte die Sprecherin hinzu, das sei außergewöhnlich. Die Fahrgäste wurden ersucht, auf die Linien U1, U2, U3 sowie die Linien 1, 2, D und 71 auszuweichen.

Die Leitstelle der Wiener Linien hatte Freitagfrüh festgestellt, dass die Signalanlage beim Schottenring nicht richtig funktioniere, erklärte Wiener-Linien-Sprecher Christoph Heshmatpour am Vormittag die Ursache. Aus Sicherheitsgründen schaue man sich das ganz genau an, bevor weitergefahren werden könne. Gearbeitet werde so schnell wie möglich.