Das Wunder vom Han-Fluss

Seit den 1960er-Jahren hat sich Südkorea von einem bitterarmen Land zur wohlhabenden Hightech-Nation hochgearbeitet. Am Anfang standen ein Militärdiktator und eine bienenfleißige Bevölkerung.

Träge und dunkel floss der Han-Fluss durch die Stadt. An seinen Ufern ragten windschiefe Hütten in die Höhe. Durch die Elendsquartiere von Seoul führten verdreckte Gassen und Straßen, überall in der Stadt stieß man auf nicht verheilte Wunden des verheerenden Korea-Kriegs. 2,5 Millionen Menschen lebten damals, 1961, in der Stadt, die das Bild einer typischen „Dritte Welt“-Metropole bot.