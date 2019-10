Museen, die neuen Kathedralen

Jedes Jahr melden die Museen in Österreich, aber auch international neue Besucherrekorde. Langsam beginnt man sich aber auch hierzulande zu fragen: Toll, aber hat das Sinn für die Gesellschaft?

Stumm und unbewegt, wie Statuen, sitzen jeweils etwa 20 Leute mit dicken Virtual-Reality-Brillen in einem Kammerl neben dem Eingang in die große Leonardo-da-Vinci-Ausstellung des Louvre. Während sich vor den Gemälden die Leute in Trauben stauen und versuchen, zumindest ihren Smartphones freien „Blick“ zu verschaffen, genießen die Brillenträger derweil ein ganz persönliches Tête-à-Tête mit der „Mona Lisa“. Sieht so der Museumsbesuch der Zukunft aus?