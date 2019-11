Exoten aus dem Land der Skifahrer

Drucken

Kommentieren Hauptbild • Verena Preiner holt Schwung, nicht nur für sie ist Kugelstoßen eine hohe Kunst. (c) David J. Phillip / AP / picturedesk

In Österreich konzentriert man sich vorwiegend auf Ski, Fußball und Tennis. Erfolge anderer, in Randsportarten, werden zu oft übersehen. Dabei finden sich gerade hier unglaubliche Siegertypen.

Österreich ist das Land der Skifahrer, Fußballer – und, im Erfolgsfall, das einzelner Ausnahmekönner wie Dominic Thiem. Doch alles, was fern von Pisten und großen Stadien passiert, läuft in der breiten Wahrnehmung nur nebenher, hat alle Früchte des Erfolgs (Beispiel: Schwimmen) längst verzehrt oder geschieht in Disziplinen ohne Nachahmungslust (Skispringen).