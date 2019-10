"9 Plätze - 9 Schätze": Schon wieder ein See

Der Lünersee in Vorarlberg wurde in der ORF-Show "9 Plätze - 9 Schätze“ zu Österreichs schönstem Platz 2019 gewählt.

Die Österreicher finden es am Wasser in Vorarlberg offenbar besonders schön. Jedenfalls hat erneut ein See aus dem Lädnle bei der Show "9 Plätze - 9 Schätze“ gewonnen. Nach dem Grünen See in der Steiermark, dem Formarinsee samt der Roten Wand und dem Körbersee in Vorarlberg sowie dem Schiederweiher in Oberösterreich heißt der sechste Gewinner der ORF-Sendung Lünersee. Der Vorarlberger Bergsee setzte sich am Samstagabend gegen die Konkurrenz aus den anderen acht Bundesländern durch.

Zweiter wurden die Weingärten Hochgrail in der Steiermark, Platz drei sicherten sich die Waldviertler Natur-Stauseen in Niederösterreich.

Zur Auswahl standen folgende Orte:

Lange Lacke (Burgenland)

Faaker See mit dem Schilf-Mäander (Kärnten)

Waldviertler Natur-Stauseen (Niederösterreich)

Pesenbachtal (Oberösterreich)

Tappenkarsee (Salzburg)

Weingärten Hochgrail (Steiermark)

Karlsbader Hütte (Tirol)

Lünersee (Vorarlberg)

Kirche am Steinhof (Wien)

Durchschnittlich waren 887.000 bei 31 Prozent Marktanteil via ORF 2 live dabei.