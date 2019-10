Bluttat in Kottingbrunn: Elf Monate alter Sohn verstorben

Eine 29-Jährige und eine Zweijährige wurden mit Stichverletzungen aufgefunden. Nun verstarb auch der Sohn des Paares. Der Mann hatte nach der Tat selbst die Polizei gerufen.

Nach der Bluttat am Sonntag in Kottingbrunn (Bezirk Baden), bei der ein 31-Jähriger seine 29-jährige Ehefrau und die zwei Jahre alte Tochter erstochen haben soll, ist nun auch der elf Monate alte Sohn verstorben. Das Baby starb am Montag in den Morgenstunden im SMZ-Ost in Wien, teilte die Polizei mit. Der Bub war mit schwerer Atemnot ins Spital geflogen worden, er hatte keine Stichwunden aufgewiesen.

Die 29-Jährige und das Mädchen waren mit Stichverletzungen aufgefunden worden. Der 31-jährige Familienvater wurde festgenommen.

Polizeisprecher Walter Schwarzenecker zufolge hatte der Beschuldigte, ein österreichischer Staatsbürger, am Sonntag kurz vor 9 Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass er seine Familie getötet habe. Der 31-Jährige ließ sich wenig später widerstandslos vor seinem Haus in der Marktgemeinde festnehmen. Er wurde zur Einvernahme gebracht. Als wahrscheinliche Tatwaffe wurde ein Küchenmesser sichergestellt.

(APA/Red.)