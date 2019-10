Neuer Song von The Who handelt von Guantanamo

Die 1964 gegründete britische Band The Who wird am 22. November ihr 12. Album veröffentlichen. Im Vorabsong „Ball And Chain“ enttäuscht vor allem der Gesang.

Die Mod-Kokarde, ein Schachbrett, die britische Flagge, Bilder von Chuck Berry und Muhammad Ali: Aus bekannten Motiven setzt sich das Cover des zwölften Albums der Who, erschienen 13 Jahre nach dem elften („Endless Wire“), zusammen. Auch der nun vorab veröffentlichte Song „Ball And Chain“ klingt von Beginn an vertraut: Man meint die Möwenschreie aus Brighton zu hören, die die Atmosphäre des Meisterwerks „Quadrophenia“ (1973) ausmachten. Oder sind es nur schwirrende Saiten? Jedenfalls setzt sich bald ein klassizistisches Klavier durch, dann kommt eine kräftige akustische Gitarre dazu, dann setzt Roger Daltrey ein – und möchte ebenso kräftig klingen. Doch es ist ein Jammer: Er muss zu sehr pressen, sich hörbar anstrengen, und er erreicht doch nicht den Ausdruck von einst.