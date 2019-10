„Österreich ist insgesamt nach rechts gerückt“

Talya Lador-Fresher kehrt nach vier Jahren als israelische Botschafterin in Wien nach Jerusalem zurück. Sie beklagt den wachsenden Antisemitismus in Europa. Positiv bewertet sie die Aufarbeitung der Geschichte in Österreich.

Talya Lador-Fresher, Israels scheidende Botschafterin, zieht nach vier Jahren Bilanz. Sie sieht ein wachsendes Verständnis in Österreich für ihr Land, spricht über die FPÖ und Karin Kneissl. Stutzig macht sie die Stellung der Frauen.

Die Presse: Sie waren vier Jahre Israels Botschafterin. Welche Klischees von Österreich mussten Sie während dieser Zeit überdenken?



Talya Lador-Fresher: Ich dachte, Österreicher und Deutsche seien einander sehr ähnlich. Das stimmt überhaupt nicht (lacht). Ich hätte auch nicht geglaubt, dass die Stellung der Frau in Österreich so traditionell ist.



Vermissen Sie Frauen in mächtigen Positionen?



Nein, es gibt mehr Ministerinnen in Österreich als in der israelischen Regierung. Aber in Israel haben die meisten Frauen eine Karriere und eine Familie. Dort würde niemand erstaunt fragen, wie man das unter einen Hut bringt. Denn fast alle schaffen es.



Und was ist der Grund dafür?