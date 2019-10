Horowitz' „Presse“-Serie in Buchform

Der neue Band versammelt Dichter, Denker und „Menschen, die Österreich prägten“.

Wien. Ein Dichter, der vorliest, sei „ein Anblick wie ein Koch, der isst“. Mit diesem Zitat von Karl Kraus überließ Michael Horowitz bei seiner Buchpräsentation am Dienstagabend der Schauspielerin Petra Morzé das Vorlesen aus seinem neuen Buch „100 Menschen, die Österreich bewegten“. Darin porträtiert der Journalist und Fotograf Horowitz österreichische Persönlichkeiten, die das Land in der einen oder anderen, jedenfalls aber maßgeblichen Form geprägt haben und außerordentlich waren: ob als Wissenschaftler oder Visionär, ob als Dichter oder Denker.

„Dichter und Denker“, so heißt die Serie, in der Horowitz in den vergangenen zwei Jahren in der „Presse am Sonntag“ besagte Menschen von HC Artmann über Sigmund Freud bis Anton Zeilinger wöchentlich porträtiert hat. Im Molden Verlag ist die Serie nun in (sehr eleganter) Buchform erschienen; bei der Präsentation bei Thalia auf der Mariahilfer Straße waren auch die Verlagschefs Matthias Opis und Elisabeth Stein-Hölzl anwesend. Stein-Hölzl sieht das Werk auch als ein „Mutmachbuch. Es zeigt, wie viele Menschen in diesem Land mutig waren, gegen den Strom geschwommen sind“.

Horowitz war es dabei ein Anliegen, auch – zu Unrecht – weniger bekannte Persönlichkeiten wie die Physikerin Lise Meitner „für eine neue Generation“ festzuhalten. Nach Dankesworten an seine Frau Angelika („Ich gebe keine Zeile ab, die sie nicht vorher gelesen und freigegeben hat“) übernahm Morzé, die äußerst kurzweilig aus Horowitz' Porträts, etwa von Peter Altenberg, Christine Lavant oder Joseph Roth, las. Im Publikum hörten u. a. Ex-Volkstheater-Direktor Michael Schottenberg, Kostümbildnerin Birgit Hutter und Regisseur Xaver Schwarzenberger, Ingrid Wendl und Milan Turkovic sowie Herbert Lackner und Dieter Chmelar zu. Der letzte „Dichter und Denker“-Teil (über Karl Kraus) erscheint übrigens am 3. November in der „Presse am Sonntag“. (mpm)



