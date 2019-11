David LaChapelle: „Hawaii ist mein Nirwana“

Drucken

Kommentieren Hauptbild • (c) David La Chapelle für Lavazza

David LaChapelle fotografierte zum zweiten Mal den Lavazza-Kalender: Erdverbunden und im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Vor einer einfachen Holzhütte mitten im sattgrünen Dickicht hawaiianischer Wälder steht David LaChapelle und füttert seine Ziegen. In der Ferne brechen meterhohe Wellen an den Klippen der Insel. Das ist das Bild, das der US-amerikanische Fotograf im Interview in einem ebenso malerischen – wenn auch weniger tropischen – Ambiente, nämlich einem Hotelzimmer direkt am Canal Grande in Venedig, he­­raufbeschwört. Die Distanz zwischen der beschriebenen Lebenswelt und seinen hyperrealen Hochglanzabbildungen von Größen der Popkultur der späten Neunzigerjahre wie Britney Spears, Tupac Shakur, Michael Jackson oder Paris Hilton, mit denen der Fotograf weltweit bekannt wurde, scheint denkbar groß.