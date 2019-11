Marihuana-Geruch im Ferrari-Cockpit? Vettel verwundert

Normalerweise riecht Formel-1-Star Sebastian Vettel in seinem Ferrari-Cockpit höchstens Benzin oder verbrannten Gummi von den Reifen - vor dem Großen Preis der USA in Austin war das etwas anders.

"Ist Marihuana in Texas legal?", fragte der vierfache Weltmeister nach dem Freien Training am Freitag einen Reporter. Auch dieser hatte den süßlichen Geruch um den Circuit of the Americas wahrgenommen.

"Ja, ich habe es im Auto gerochen", sagte Vettel: "Wie verrückt." Vor allem in den Kurven eins und elf, verriet der 32-Jährige und grinste. Auch wenn der Besitz von Marihuana in Texas nicht legal ist, hielt das Fans offenbar nicht davon ab, sich rund um die Strecke einen Joint anzuzünden. Vettel nahm die für den Rennfahrer ungewöhnliche Situation mit Humor. "Es macht immer Spaß hier zu fahren", sagte der WM-Vierte vor dem Rennen am Sonntag (20.10 Uhr/live ORF 1 und Sky).

(APA)