Auch Wien hat jetzt seine Mondausstellung

Nach Krems und Salzburg widmet sich nun Wien dem Mond. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erlebnis Forschung - aber es gibt auch Kunst.

„Am liebsten würd' ich ihm die Luft auslassen.“ Der Aufseher. Dem Mond. Also dem aufgeblasenen Riesenmondmodell, das als Highlight der Sonderausstellung zum 50-Jahre-Mondfahrt-Jubiläum heuer im Naturhistorischen Museum baumelt. Wo jetzt – nach dem Museum der Moderne in Salzburg und der Kunsthalle Krems – also auch Wien seine Mixed-Media-Mondausstellung hat. Und Wien hat anscheinend die wenigsten Berührungsängste mit dem Erdtrabanten: Trotz „Berühren verboten“-Zeichens auf dem Boden wurde der sieben Meter durchmessende Mondballon des Künstlers Luke Jerram von den herumwuselnden Kindern mehr oder weniger wild durch den Saal zu schubsen versucht. Worauf der Aufseher stöhnte. Ihm am Ende doch nicht die Luft ausließ. Dafür Absperrungen herankarrte. Wir können also melden: Der Mond ist jetzt sicher.

Eine Szene, die prinzipiell die Problematik von Kunst bzw. überhaupt von Originalen in den naturhistorischen Museen beschreibt. Diese wurden in den vergangenen Jahren immer stärker von der auch politisch eingeforderten „Hands on“-Mentalität geprägt. Kinder, aber auch Eltern, haben dadurch gelernt: angreifen. Mitmachen. Spaß haben. Was zur Folge hat, dass von einer überfüllten Mitmachstation zur nächsten gehetzt wird: Kann man hier doch tatsächlich seinen Finger auf echtes Mondgestein legen, düst man dort per Fernbedienung mit einem „Mondrover“ zwischen Kratern hindurch. Was genau man in dieser Sandkiste machen soll, auf die die Höhenlinien einer Mondlandschaft projiziert wurden, leuchtet vielen schon weniger ein. Egal. Dafür steigt man auf die Waage, wo man das eigene Gewicht auf dem Mond ablesen kann. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Ein großer Schreck, drückt man auf den Knopf: So riecht es also auf dem Mond! (Nach verbranntem Schießpulver.) Klar will man dann auch diese aufgeblasene Mondkugel berühren. Glimmt sie doch so schön geheimnisvoll.

Mit der Kunst kommt die Enttäuschung

Wie Kunst es kann, wie Originale an sich, wenn man sie lässt – ob Artefakte oder geologische Funde. Eine ägyptische Mondgottheit oder die bronzenen prähistorischen Mondidole. Sogar die Kopie der berühmten Himmelsscheibe von Nebra (angereist aus Sachsen-Anhalt) bekommt hinter Glas Bedeutung. In all dem Trubel bedeutet die Konfrontation mit klassisch Musealem aber nur eins: das Absinken der Spannung, ja Enttäuschung. „Keine Ahnung, was das soll“, hört man dann Kinder rufen und weitereilen. Es ist ein Dilemma, das einem nicht nur, aber auch in dieser an sich gut gemachten Mondausstellung im NHM aufgeht. Vielleicht müsste man in Hands-on-Museen klarer trennen: in Zonen, in denen man unterhalten wird, und in Zonen, in denen der Aura, dem Unangreifbaren gehuldigt wird. Sonst bleibt nur „the dark side“ von beidem.

Kann natürlich auch seinen Reiz haben. Mit Dunkelheit geizt die von NHM-Direktor Christian Köberl konzipierte Ausstellung vor allem am Beginn wirklich nicht. In den ersten Räumen wird in dramatischer Inszenierung der Anspruch vorgeführt, Wissenschaft und Kunst hier auf Augenhöhe losfliegen zu lassen. Es wird spürbar, welchen Mythos wir uns hier konstruiert haben, wenn milchig der „Mondstein“ leuchtet, wenn wir ewig staunend vor dem allerersten Science-Fiction-Film „Reise zum Mond“ von 1902 stehen (man kennt ihn schon von den anderen Mondschauen). Oder vor dem Hafen von Neapel, der in Michael Wutkys Gemälde von 1780 zur dunkel-grellen Bühne wird.

Auf einer solchen tut man sich naturgemäß schwer, die klein gedruckten Beschriftungen zu lesen, hier entschied sich Köberl nicht für die Vermittlung, sondern für den Effekt, der allerdings ist gelungen. Man schreitet weiter die Phänomene ab, die uns am Mond immer fasziniert haben, vertieft sich in Adalbert Stifters Sonnenfinsternistaumel („Nie, nie werde ich jene zwei Minuten vergessen“), sinkt in einen Strandkorb, um Anschwellen und Rückzug eines wandflächig in Zeitraffer projizierten Wattenmeers zu bestaunen, gleitet so von einer Wunderkammer zur nächsten. Sogar die interaktiven Quizstationen fallen nicht weiter auf. Kunst und Wissenschaft lassen sich so nicht nur gegenseitig leben, sondern haben sich etwas zu sagen, fügen die Emotion der Ratio zu, fast mondsüchtig könnte man danach werden.

Doch der Aktivitätsgrad muss erhöht werden, der letzte große Saal mit der Mondlandung geriet zum reinen Indoor-Spielplatz, in dem die Neuerwerbung des Museums, der europaweit angeblich größte ausgestellte Mondmeteorit „Galb Inal“, hart um Aufmerksamkeit kämpft. Lieber lassen die Eltern ihre Kinder sich für das Virtual-Reality-Erlebnis anstellen, das die US-Performance-Legende Laurie Anderson und der chinesische Künstler Hsin-Chien Huang (nicht unbedingt für kleine Kinder) erfunden haben. Man sollte sich zurückbeamen, in den Raum davor, zur großen, gesicherten Mondkugel.

In dunklen Nischen harrt die Kunst hier wie in einem Kapellenkranz. Köberls Auswahl aus einem Riesenmeer an kanonisierter Mondkunst wirkt beliebig – historische Zeichnungen von Klemens Brosch und Oskar Laske wechseln sich mit Arbeiten renommierter US-Künstler, etwa des fantastischen Zeichners Robert Longo oder des Avantgarde-Filmers James Benning, ab. Und mit magisch-realistischen Ölbildern von Hasen, die vor Monden sitzen, von einer vergleichsweise unbekannten Malerin, der ehemaligen Nasa-Grafikerin Dona Jalufka, die sich als Köberls Frau herausstellt. Von ihr stammt auch das Plakatsujet. Besonders professionell, besonders überlegt wirkt das nicht. Schieben wir es auf den Mondzauber.

Der Mond. Sehnsucht, Kunst und Wissenschaft, bis 1. Juni 2020. Do.–Mo. 9–18.30, Mi.–21 h, Di. geschlossen.

