Eine Wahl im Schatten der Katalonien-Krise

Der neu aufgeflammte Konflikt in der separatistischen Region Katalonien war das Hauptthema des kurzen Wahlkampfes in Spanien – und wird am Sonntag auch den Ausgang des Urnengangs bestimmen.

Nicht so sehr Madrid, sondern Barcelona wird die größte Aufmerksamkeit bei Spaniens Parlamentswahl am Sonntag erhalten. Denn Katalonien wird sich am Wahltag in eine Polizei-Festung verwandeln. Nahezu 5000 zusätzliche Polizisten und Sicherheitskräfte will Madrid in die abtrünnige Region schicken, befürchtet werden gewalttätige Separatisten-Demos und Blockaden vor Wahllokalen. Katalonien beherrscht aber auch aus anderen Gründen diese vierte Parlamentswahl in vier Jahren: Die neu aufgeflammte Krise dominiert den Wahlkampf – und dürfte auch dessen Ausgang bestimmen.



Hier fünf Fragen zum Konflikt: