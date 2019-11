Vier Aktien für den Jahresendspurt – und darüber hinaus

(c) REUTERS (STAFF)

Die Börsen sind euphorisch, dass es fast schon stutzig macht. Aber das Jahr kann noch einiges bieten. Gerade ein deutsches Flaggschiff geht nun in sein bestes Quartal.

Wenn an der Börse ein Höchststand den nächsten jagt, kann man entweder in Euphorie verfallen. Oder nachdenklich werden. Halten wir uns vor Augen: Der US-Leitindex Dow Jones legte soeben die dritte Gewinnwoche in Folge hin, der breiter gefasste S&P 500 gar schon die fünfte Woche. Und das mit neuen Rekordwerten. Selbst den notorisch nachhinkenden Indizes der Eurozone fehlt nicht mehr viel dorthin.