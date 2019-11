Wien Modern: Poesie vor und hinter Publikum

Alberto Posadas' packende „Poética del espacio“ im Wiener Konzerthaus.

Ausgerechnet die letzten Minuten ziehen sich ein wenig: Wo plötzliche Generalpausen immer wieder die finalen, kurzen Ausbrüche des Ensembles unterbrechen, ließe sich das Timing noch etwas nachbessern. Aber das bleibt eine Marginalie an einem Abend, an dem ein Komponist sein Publikum über eine ganze Spielfilmlänge fesseln und erstaunen konnte – im Verein mit dem in jeder Hinsicht schillernden Klangforum Wien unter Sylvain Cambreling.