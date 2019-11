Solar-Schlusslicht: Türkis gegen Rot-Grün

Kritik an mangelndem Solar-Ausbau in Wien.

Wien. „Wien ist bei der Produktion von Strom aus Solarenergie bei der Pro-Kopf-Statistik österreichweites Schlusslicht – obwohl fast zwei Drittel der Dächer in Wien theoretisch für eine Solarenergie-Nutzung geeignet wären.“ So kommentierten Stadtrat Markus Wölbitsch und Klubobfrau Elisabeth Olischar (beide ÖVP) eine Auswertung des Bundesverbands Photovoltaic Austria.

Demnach liegt die Photovoltaikleistung in Wien pro Einwohner nur bei 0,03 Kilowatt, während das vorletzte Bundesland Tirol auf einen viermal so hohen Wert kommt. „Wien muss das Potenzial bei der Solarenergie endlich nutzen und damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, forderte Olischar, die öffentliche Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet sehen will. Und Wölbitsch kritisierte: „Ähnlich wie beim Thema E-Mobilität ist Wien beim Gesamtanteil erneuerbarer Energien Schlusslicht.“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.11.2019)