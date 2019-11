XXXLutz eröffnet Restaurant ohne Möbelhaus in Mariahilf

Die Möbelkette wolle damit eine „österreichische Alternative“ zu Fast-Food-Ketten wie McDonald's oder Burger King bieten.

Zu einer Fahrt ins Möbelhaus gehört auch meist notgedrungen ein Abstecher in die hauseigene Kantine, um sich mit mittelmäßigen, aber preisgünstigen Magenfüllern zu versorgen. XXXLutz eröffnet am 20. November erstmals in der Mariahilfer Straße ein eigenes Restaurant - und das ganz ohne dazugehöriges Möbelhaus.

Ein Mitarbeiter sei laut Unternehmensführung auf die Idee gekommen: Andreas Haderer, Leiter der gesamten Lutz-Gastronomie, hätte den Vorschlag gemacht, mit einem eigenen Restaurant zu zeigen, was "in uns steckt".

XXXLutz

Das Lokal mit 285 Sitzplätzen befindet sich in der Nähe des Westbahnhofs und orientiert sich im Angebot der Speisen und der Preisgestaltung an seinen Pendants in den XXXLutz-Möbelhäusern. Es wird also Klassiker wie Backhendlsalat, Wiener Schnitzel, Zanderfilet und Spaghetti Bolognese geben.

Man möchte eine „österreichische Alternative“ zu Fast-Food-Riesen wie Vapiano, McDonald's oder Burger King bieten, heißt es bei XXXLutz.