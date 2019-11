Hier ist er: Leonard Cohens letzter Tanz

Kann es nach dem letzten Album ein allerletztes geben? Bei Leonard Cohen (1934–2016) passt das.

„You want it darker?“, fragte die abgrundtiefe Stimme und antwortete selbst: „We kill the flame.“ Und dann, fast nur mehr schnarrend, mit den Worten Abrahams, als er seinen Sohn Isaak opfern sollte: „Hineni“ (hebräisch für „Hier bin ich“), „I'm ready, my lord.“ Dieser dunkle Psalm von einem Song erschien am 21.September 2016, am 21.Oktober folgte das gleichnamige Album, am 7.November starb Leonard Cohen. Seinen Nachruf hatte er sich selbst gesungen, sein Sohn, Adam, hatte ihn produziert, was konnte da noch folgen?