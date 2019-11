Erst wegwerfen, dann einkaufen: Marie Kondo eröffnet Shop

Der Aufräum-Guru hilft Menschen, sich von ihren unnötigen Besitztümern zu trennen. Jetzt lanciert sie einen Onlineshop mit - wie Kritiker meinen - ebensolchen Produkten.

Marie Kondo, die als japanischer Aufräum-Guru gilt und die "KonMari"-Methode entwickelt hat, schlägt mit ihrem neuen Onlineshop jetzt anscheinend einen anderen Weg ein. Ganz nach dem Motto: mehr wegwerfen um mehr einkaufen zu können. Und das, obwohl die Methode der Japanerin zuvor mit „Behalte nur, was Dir Freude macht, besitze nur, was Du brauchst“, zusammenzufassen war.

Die 35-Jährige, die nicht nur den Bestseller "The Life Changing Magic Of Tidying Up" geschrieben hat, sondern auch in der Netflix-Show "Tidying Up with Marie Kondo" zu sehen war, bietet auf ihrer Website Konmari.com nun Produkte aus Kategorien wie Kochen und Küche, Badezimmer, Aromatherapie und Bücher an.

Zu den Produkten zählen etwa ein Aromaöl-Diffuser um 119 Dollar, Hausschuhe um 206 Dollar, eine Teeaufbewahrungsbox für 200 Dollar oder eine Wasserflasche mit Kristall um 98 Dollar.

Wie diese Dinge mit der KonMari-Methode unter einen Hut zu bringen sind, versucht die Japanerin auf ihrer Website zu erklären: "Das Ziel des Aufräumens ist es, Platz für bedeutsame Objekte, Menschen und Erfahrungen zu machen". Bei ihrer Methode sei es zudem nie darum gegangen, Dinge loszuwerden.

Auf Social Media sehen das viele Kritiker anders. Auf Twitter hieß es zum neuen Shop etwa: "Marie Kondo ist eine geniale Verkäuferin. Zuerst überredet sie alle, ihre nutzlosen Haushaltswaren wegzuwerfen um ihnen dann neue nutzlose Haushaltswaren zu verkaufen."

(chrile)