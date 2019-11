Wenige Tage nach dem schlimmen Hochwasser hat sich in Venedig die Lage etwas entspannt. Doch viele Venezianer sorgen sich nicht nur um die jetzt fehlenden Kühlschränke.

Sauber aufgereiht lehnen die Regalbretter an der Hauswand, fast so, als gehörten sie zur Ware, die im Geschäft verkauft wird. Auch ein paar Schubladen stehen in Reih und Glied, daneben fein säuberlich der Putzeimer.