Erinnerungsstücke von Elizabeth Taylors werden verkauft

(c) Getty Images (Getty Images)

Bei Julien's Auctions kommen 1000 Stücke aus dem Nachlass der 2011 verstorbenen Schauspielerin unter den Hammer.

Tausend Stücke aus dem Nachlass der im März 2011 verstorbenen Filmdiva Elizabeth Taylor kommen bei Julien's Auctions in Beverly Hills unter den Hammer. Mit einer dreitägigen Auktion, die am 6. Dezember startet, wird der Schauspielerin Tribut gezollt. Verkauft werden Kleidung, Schmuck und andere einzigartige Dinge aus dem Leben der Leinwandschönheit. Julien's Auction arbeitet dafür mit dem Unternehmen House of Taylor, das den Nachlass der Schauspielerin verwalten, zusammen.

Diese Lederjacke trug Elizabeth Taylor in einer Talkshow 1992. (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS)

Unter den Kleidungsstücken befinden sich unter anderem Kostüme und Mode von Christian Dior, Yves Saint Laurent, Edith Head, Gucci und Oscar de la Renta. Das blaue Chiffonkleid etwa, das Taylor 1974 zur Premiere von "That's Entertainment" trug, soll für 4000 bis 6000 Dollar den Besitzer wechseln. Ein anderes Stück Modegeschichte ist die Lederjacke von Versace, die Taylor bei "The Johnny Carson Show" 1992 trug. Sie soll 4000 bis 6000 Dollar einbringen.

Die Stiefeletten von Louis Vuitton sollen um 1000 bis 2000 Dollar den Besitzer wechseln. (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS)

Das teuerste Stück der Auktion ist eine Lampe von Agathon Leonard aus vergoldeter Bronze mit der amerikanischen Tänzerin Loïe Fuller. Sie soll 15.000 bis 20.000 Dollar erzielen.

Es ist nicht das erste Mal, das Stücke aus dem Nachlass der Schauspielerin versteigert werden. Nach dem Tod von Taylor im Jahr 2011 brachte eine einwöchige Auktion von Christie's etwa 156 Millionen Dollar ein.

Ein neuer Film über Elizabeth Taylor macht sich ebenfalls auf den Weg. Derzeit bekannt ist, dass die Schauspielerin Rachel Weisz in dem geplanten Biopic "A Special Relationship" die Hauptrolle übernehmen soll. Der Film zeigt den Schritt der Hollywood-Legende von der Schauspielerin zur Aktivistin im Kampf gegen AIDS und die prägende Freundschaft zu ihrem Assistenten Roger Way.