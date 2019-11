Soldat totgebissen: „Totalversagen des Heeres“

(c) imago images/Eyepix Group

Fakten werden negiert und für jeden Vorwurf eine Ausrede gesucht, kritisiert der Anwalt der Opferfamilie. Beim Bundesheer habe „das System an sich versagt“. Die Verantwortlichen sollten die „volle Verantwortung“ übernehmen.

Wien. Nach der Präsentation eines Zwischenberichts zum Fall des totgebissenen 31-jährigen Militärhundeführers in Wiener Neustadt übt der Anwalt seiner Familie scharfe Kritik am Bundesheer. Er spricht von einem „Totalversagen des Überwachungs-, Sicherheits- und Schutzsystems in der betroffenen Kaserne“. Ministeriumssprecher Michael Bauer weist die Vorwürfe zurück.