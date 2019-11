Im zweiten Anlauf zur Rektorenchefin

(c) Ákos Burg Ákos Burg

TU-Rektorin Sabine Seidler will künftig für die 22 Universitäten sprechen. Sie wäre die dritte Frau in dieser Position. Die beiden Vorgängerinnen wechselten in die Politik.

Wien. Eine konkrete Vorstellung davon, was eine neue Regierung den Universitäten bringen soll, haben die Rektoren bereits. Erst in der vergangenen Woche haben sie öffentlichkeitswirksam ihren Sieben-Punkte-Forderungskatalog präsentiert und etwa ein eigenständiges Wissenschaftsministerium gefordert. Ein konkreter Plan, wie es in der Universitätenkonferenz (Uniko) selbst personell weitergehen sollte, fehlte allerdings noch.