Merkel und Macron wagen neuen Anlauf zur Reform der EU

Berlin und Paris regen zweijährige Konferenz zur Zukunft der EU an. Die Erfolgsaussichten sind überschaubar.

Brüssel/Paris/Berlin. Deutsch-französische Initiativen haben eine große europäische Vergangenheit – ob sie eine ebenso große Zukunft haben werden, muss sich allerdings weisen, denn die Zeiten, in denen Berlin und Paris in der Europapolitik weitgehend ungestört den Takt vorgeben konnten, sind vorbei. In einer Union der (demnächst) 27 Mitgliedstaaten gibt es erstens zu viele divergierende Interessen und zweitens konkurrierende Neigungsgruppen – etwa die informelle neue „Hanse“ der nordwesteuropäischen EU-Mitglieder, die mit Argusaugen darauf achtet, dass die Haftung für nationale Verbindlichkeiten in der Eurozone nicht vergemeinschaftet wird.