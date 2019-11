Unbekannter versenkt 39 E-Scooter im Donaukanal

Einem bisher Unbekanntem dürften die Elektro-Roller besonders im Weg gewesen sein. Taucher der Feuerwehr mussten die Roller aus dem Wasser fischen.

Die E-Scooter, die seit einiger Zeit Wiens Straßen allgegenwärtig, haben schon für so manche Diskussion gesorgt. Manchen dürften sie aber ein besonderer Dorn im Auge sein. So wie dem derzeit noch unbekanntem Täter, der in der Nacht auf Mittwoch insgesamt 39 E-Scooter in den Donaukanal geworfen hat.

Festgestellt wurde die Tat, als ein Mitarbeiter des E-Scooter-Anbieters die Fahrzeuge am Donaukanal in der Nähe der Nussdorfer Lände im Wien-Döbling einsammeln wollte. Er bemerkte, dass sich diese nicht in der Nähe, sondern im Wasser befanden.

Einige der Fahrzeuge wurden im Bereich des Ufers aufgefunden, berichtet die Polizei. Zahlreiche weitere E-Scooter mussten durch Taucher der Feuerwehr geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 58.000 Euro.

