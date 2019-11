Winzige Kunststoff-Teilchen finden sich überall: auf dem Fußballfeld, in der Luft, in Kosmetika, auf dem Acker, in Fischen und letztlich auch im Menschen.

Wien. Wie schädlich ist in Mikroplastik aufgelöster Kunststoff für die Umwelt, wie gefährlich für Menschen? Diese beiden Fragen stehen im Mittelpunkt der Forschungen. Einen Überblick gab das Umweltbundesamt (UBA) in einer Fachveranstaltung in Wien am Mittwoch.