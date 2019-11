Der künftiger Volkstheaterchef inszeniert erstmals an der Burg: die Endzeit-Oper „Dies Irae“. Angst hat Kay Voges keine, außer vor Luftlöchern beim Fliegen.

Die Presse: Was bringt Sie in Zorn?



Kay Voges: Dummheit. Gegen Dummheit sind selbst Götter machtlos, wie Schiller sagte. Und Selbstherrlichkeit. Für Dummheit kann man nichts. Aber Selbstherrlichkeit und Selbstgerechtigkeit kann man sich abgewöhnen.



Was ist Ihr Lieblings-Weltuntergangsfilm?