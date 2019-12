Samuel Koch: „Ihr versteht die Welt nicht mehr“

Der Unternehmer Samuel Koch fährt in seinem neuen Buch einen Frontalangriff auf das etablierte System und gibt Einblicke in die Gedankenwelt der nachrückenden Generation.

Die Direktheit, mit der Samuel Koch vorgeht, überrascht und provoziert, weiterzulesen. „Ich fordere euch auf, euch zurückzuziehen. Überlasst eure Positionen, welche auch immer das sind, jemandem von uns.“ Denn, so lautet der Befund: „Ihr versteht die Welt, in der wir leben und in der die Entscheidungen über die Zukunft fallen, nicht mehr.“