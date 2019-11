Was wird am häufigsten aus Hotels gestohlen?

So ein kleines Handtuch oder doch gleich der Bademantel? Die Seite Wellness Heaven hat bei Hoteliers nachgefragt, welche Gegenstände am liebsten gestohlen werden.

Die Plattform Wellness Heaven bewertet seit 2006 Hotels in Europa und Asien. Einmal im Jahr bringt der Guide eine Studie zu den am häufigsten gestohlenen Gegenstände aus Hotelzimmern heraus. Heuer wurden insgesamt 634 Hoteliers von 4-Sterne-Häusern sowie 523 von 5-Sterne-Hotels befragt, um das Diebesverhalten der Gäste zu ermitteln. Und so sieht das Ergebnis aus:

Verteilung der am häufigsten gestohlenen Gegenstände in Hotel-Zimmern. Wellness Heaven

Lustiger als die beliebtesten Stücke für Langfinger sind aber die skurrilen Objekte. In einem Berliner Hotel kam demnach der Kopf einer Regendusche, ein Abflussrohr und ein Toilettensitz weg. Ein Hotelier in Italien vermisst seit einiger Zeit sein Piano in der Lobby. Und in einer Unterkunft in Frankreich wollte ein Gast einen ausgestopften Wildschweinkopf entwenden, wurde bei dem Versuch aber auf frischer Tat ertappt.

at.wellness-heaven.de

(sh)